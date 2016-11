Feuerwehrhaus in Töplitz früher fertig

Werder (Havel) - Der Neubau für die Töplitzer Feuerwehr ist einen Monat früher fertig geworden als ursprünglich geplant. „Wir haben die Wache am 28. Oktober an die Stadt übergeben“, sagte Thomas Lück, Geschäftsführer der Werderaner Wohnungsbaugesellschaft HGW, am Dienstag den PNN. Die HGW hatte die Wache im Auftrag der Stadt gebaut, ist deren Eigentümer und vermietet sie nun an die Stadt. Ursprünglich war die Übergabe für Ende November geplant.

Lück zufolge konnten zwei Arbeitsschritte schneller ausgeführt werden als geplant. Trotz komplizierter Pfahlgründungen – wie berichtet fußt das Gebäude auf dem feuchten Untergrund neben dem „Hotel Mohr“ auf 31 Pfahlstützen , die 13 Meter in die Tiefe ragen – blieben die Kosten im geplanten Rahmen von 900 000 Euro. Die Stadtverwaltung hatte den Bau mit 500 000 Euro bezuschusst und mietet das Haus nun für jährlich 40 000 Euro. Im Haus sollen die beiden Autos und das Boot der Töplitzer Wehr einziehen. Lück zufolge kann theoretisch statt des Bootes auch ein drittes Auto untergestellt werden, die entsprechende Absaugung für die Abgase sei eingebaut worden. Daneben stehen den Kameraden nun neue Umkleiden, eine Leitwarte, ein Tagungsraum mit Teeküche sowie ein Lagerraum und Toiletten zur Verfügung. Wann das neue Haus bezogen wird, ist noch unklar. Auch ein Einweihungstermin steht laut Stadt noch nicht fest. eb