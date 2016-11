08.11.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Teltow: Polizei sucht Diebin

Die Polizei sucht eine Frau, die in Teltow eine Handtasche gestohlen hat. Außerdem wurde in zwei Eimfamilienhäuser in Kleinmachnow eingebrochen.

Polizei sucht Diebin

Teltow - Die Kriminalpolizei in Potsdam bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Handtaschendiebin. Die Frau soll bereits am 17. Mai 2016 gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Schönower Straße in Teltow gezielt eine Handtasche mit Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüsselbund gestohlen haben. Wer die Frau auf den abgebildeten Fotos kennt oder Hinweise zu ihrer Identität beziehungsweise dem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Tel.: (0331) 5508 1224 an die Polizeiinspektion Potsdam oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Darüber hinaus kann auch das Hinweisformular im Internet unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Kleinmachnow - In Kleinmachnow ist am späten Sonntagabend in zwei Einfamilienhäuser an den Straßen Im Kamp und Brodberg eingebrochen worden. In einem Fall verschafften sich die Täter Zutritt über ein Kellerfenster, in dem anderen kamen sie durch die aufgebrochene Terrassentür ins Haus. In beiden Fällen durchsuchten die Diebe den Wohnraum nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld, Schmuck und Medienerzeugnisse mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Im Zusammenhang mit den aktuellen Einbrüchen weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass gerade in der dunklen Jahreszeit bei Abwesenheiten Fenster und Türen besonders gesichert werden sollten. Außenjalousien sollten geschlossen und insbesondere Kellerfenster, die Diebe gern als günstige Zugangsmöglichkeit nutzen, besonders gesichert werden.

Auto kracht in Baustellensicherung

Beelitz - Ein polnischer Autofahrer ist am Sonntagmittag auf der Bundesautobahn A9 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück in die Leitplanken gekracht. Dabei wurden vier Leitplankenfelder und zwei Warnbaken der Baustellensicherung beschädigt. Der Autofahrer, der offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, kam mit einem Schock davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.