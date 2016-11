Studenten entwerfen Webseite

Bild vergößern Neue Optik. Eine Ausstellung zeigt die Entwürfe für die Internetseite. Foto: Stadt Werder

Werder kooperiert mit Design Akademie Berlin

Werder (Havel) - Bei der Entwicklung eines neuen und zeitgemäßen Internetauftritts kooperiert die Stadt Werder (Havel) mit der Design Akademie Berlin. Studenten des zweiten Semesters Webentwicklung und des fünften Semesters Kommunikationsdesign haben sich damit beschäftigt, wie ein neuer Internetauftritt der Havelstadt aussehen könnte. Ihre Ideen und Vorschläge sind in einer Ausstellung zu sehen, die am Donnerstag in der Stadtgalerie Kunst-Geschoss, Uferstraße 10, eröffnet wurde. Ziel sei es, einen modernen und übersichtlichen Internetauftritt zu bekommen, der sich zielgenau an die Nutzergruppen richtet, heißt es von der Stadt. Werderaner Bürger, die Gäste der Blütenstadt und Unternehmen sollen sich gleichermaßen im neuen Internetauftritt wiederfinden, so Werders 1. Beigeordneter Christian Große (CDU). Die Studenten hätten mit ihrer Kreativität und Frische Anregungen dazu gegeben.

Die Homepage der Stadt stammt aus dem Jahr 2001 und habe nach wie vor sehr viele Nutzer, betont Große. „Es ist immer noch eine gute städtische Internetseite, die weiter ihren Zweck erfüllen kann. Aber nach so vielen Jahren müssen wir daran denken, uns in diesem sich rasant entwickelnden Bereich neu aufzustellen.“ An den Entwürfen der Studenten sei ablesbar, wie man die Stadt anders sehen und nach außen hin präsentieren könne. Aufgabe der Verwaltung werde es nun sein, die neuen Entwürfe mit Inhalten zu füllen. Voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres soll die neue Homepage ans Netz gehen. PNN