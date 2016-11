07.11.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Sattelzug landet im Graben - Lkw kracht in Leitplanke

Sattelzug landet im Graben

Ferch - Wegen gesundheitlicher Probleme hat ein 47-Jähriger am Samstag auf der Autobahn A10 die Kontrolle über seinen Laster verloren. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Sattelschlepper gegen 11 Uhr zwischen den Ausfahrten Ferch und dem Dreieck Potsdam von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Der Fahrer musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

BMW krachte in Leitplanke

Beelitz - Glück im Unglück hatte ein 36-jähriger BMW-Fahrer am Samstag auf der A9 zwischen Beelitz und Beelitz-Heilstätten. Nach Polizeiangaben hatte der Mann die Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse nicht beachtet. Infolgedessen kam es zum Aquaplaning, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke auf dem Mittelstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt, auch sonst kam niemand zu Schaden. Für den BMW gilt das nicht: An dem Fahrzeug entstand „wirtschaftlicher Totalschaden“.

Boot ausgeschlachtet

Schwielowsee - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Geltow ein Sportboot gestohlen und vollkommen ausgeschlachtet. Ein Bürger entdeckte das Wrack am Samstag im Wentorfgraben treibend. Der Besitzer hatte es an einem Steg am Petzinsee vertäut gehabt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 40 000 Euro.