Stahnsdorf : Schlichtes Grab für Manfred Krug auf Stahnsdorfer Promi-Friedhof

Der Schauspieler Manfred Krug ist im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben.

Manfred Krug wurde im engsten Kreis auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf bestattet, auf dem auch viele andere Prominente ihre letzte Ruhe fanden. Etwa 50 Trauergäste kamen.

Stahnsdorf - Der bereits am 21. Oktober verstorbene Schauspieler Manfred Krug ist am heutigen Donnerstag im engsten Familienkreis auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof beerdigt worden. Seine Urne wurde unter einem stattlichen Baum mitten im Wald vergraben, sagte Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt den PNN. Besucher müssten einen „stattlichen Fußweg“ an den Gräbern von Siemens, Zille und Langenscheidt vorbei auf sich nehmen, um das schlichte Grab Krugs zu finden.

„Obwohl Manfred Krug eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens war, wollte er nie als Star gesehen werden. Diese Lebenseinstellung spiegelt sich nun in seinem schlichten Grab wider“, so Ihlefeldt.

Vorbereitungen und Termin waren streng geheim

Rund 50 Trauergäste, darunter viele prominente Schauspieler wie sein Tatort-Partner Charles Bauer, nahmen an der Beerdigung teil. Dass Schauspiellegende Krug auf dem Südwestkirchhof seine letzte Ruhe finden sollte, war der Wunsch seiner Familie. Sie kannte den verwunschenen Promi-Friedhof zuvor allerdings nicht, er sei ihnen aber empfohlen worden, sagte Ihlefeldt. Die Vorbereitungen zur Beerdigung ebenso wie der Termin waren streng geheim. Erst nach der Beisetzung gab die Familie grünes Licht, dass der Südwestkirchhof die Medien über Krugs letzte Ruhestätte informieren durfte. Krug war am 21. Oktober im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben.

Der Südwestkirchhof ist mit mehr als 200 Hektar der zweitgrößte Friedhof in Deutschland. Zahlreiche Prominente aus dem 19. und 20. Jahrhundert sind dort bestattet, wie der Zeichner Heinrich Zille, Komponist Engelbert Humperdinck, der Filmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau. Im Juli 2015 schändeten Unbekannte den Leichnam des "Nosferatu"-Regisseurs Murnau: Sie sind in das Mausoleum eingebrochen und haben seinen Kopf gestohlen. Bis heute fehlt jede Spur.