Kommentar über Teltows Hafenbau : Bad statt Hafen

Teltow - Es ist noch Zeit zum Umsteuern! Aber dann muss es jetzt sein – bevor noch mehr Geld im unseligen künftigen Teltower Hafenbecken versenkt wird. Jetzt sollten die Stadtverordneten in Teltow entscheiden, dass anstelle des überteuerten Hafens lieber ein Schwimmbad für die wachsende Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf gebaut werden soll. Gute Gründe dafür gibt es viele: Die drei Gemeinden wachsen, heute und in Zukunft. Vor allem für die Kinder, die schwimmen lernen sollen, wird das Bad gebraucht. Aber auch für alle anderen Freizeitsportler, jung oder älter. Ein Schwimmbad in der Nähe sollte zur erweiterten Daseinsvorsorge zählen – genau wie Bibliotheken, Sporthallen, Kultureinrichtungen. Noch ein guter Grund: Die Teltower und Stahnsdorfer, die am jeweiligen Bürgerhaushalt teilgenommen haben, wünschten sich nichts mehr als ein Schwimmbad. Die drei Kommunen, durchaus nicht notleidend, können gemeinsam die Investition stemmen und auch die laufenden Betriebskosten. Ein Hafen am Teltowkanal mag nett sein – eine Schwimmhalle aber ist wichtig und sinnvoll.

