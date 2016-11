02.11.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Bootsmotoren in Werder (Havel) und Groß Kreutz gestohlen

von PNN

Foto: dpa

Werder (Havel)/Groß Kreutz – Am Montag sind in der Region an gleich zwei Orten Bootsmotoren gestohlen worden. In Werder haben Unbekannte in der Hans-Grade-Straße ein Zaunfeld demontiert, um auf ein Grundstück zu gelangen, auf dem Boote über den Winter gelagert werden. Von zwei Sportbooten wurden jeweils die Motoren gestohlen. Ein weiterer Bootsmotor wurde von einem Firmengelände im Groß Kreutzer Ortsteil Jeserig gestohlen. Zudem hatten die Täter dort Bordinstrumente und Ledersitze demontiert, der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.