Fliege bedroht Sonnenblumen in Werder Ertragsausfälle von bis zu 40 Prozent befürchtet

Bild vergößern Gefräßige Made. Die Schädlinge zerstören bis zu 40 Prozent der Ernte. Foto: T. Pfannenstill

Werder (Havel) - Die Stadt Werder und das Landesamt für Ländliche Entwicklung warnen vor einem Schädling, der sich womöglich im ganzen Stadtgebiet ausbreiten kann: In einem Werderaner Gartenbaubetrieb ist die Sonnenblumenfruchtfliege nachgewiesen worden. In einer Risikoanalyse des Julius-Kühn-Instituts wird von Ertragsausfällen von nahezu 40 Prozent im landwirtschaftlichen Sonnenblumenanbau berichtet.

In der Brandenburger Landwirtschaft spiele die Sonnenblume eine nicht zu unterschätzende Rolle, wie es aus dem Landesamt heißt: Auf etwa 10 000 Hektar werden Sonnenblumen angebaut, das ist die Hälfe der gesamten deutschen Anbaufläche. Außerdem findet man die Sonnenblume in vielen gärtnerischen Betrieben als Schnittblume, auf Feldern zur Selbstpflücke, als Zierpflanze in Haus- und Kleingärten oder in Parkanlagen. Von der Sonnenblumenfruchtfliege ist zudem auch Topinambur betroffen.

Wo die Sonnenblumenfruchtfliege auftritt, sollten jetzt die Pflanzenteile zerkleinert und flach in den Boden eingearbeitet werden. Durch Fröste würden die Puppen absterben. Ab dem Frühjahr sollte dann gepflügt werden. Wenn eine Fliegenpuppe diese Prozedur überlebe, müsse sie bis zu 20 Zentimeter an die Oberfläche wandern, wobei die zarten Flügel zerstört würden und die Fliege nicht an die Blumen gelangen kann. Haus- und Kleingärtner sollten die Pflanzenteile verbrennen oder in der Mülltonne entsorgen.

Der Befall durch Sonnenblumenfruchtfliegen ist nicht einfach zu erkennen. Die erwachsenen Fliegen sind höchstens sechs Millimeter groß. Ihr Körper ist rötlich-braun bis orange. Die Larven sind in ihrem letzten Stadium gelblich-weiß und bis zu sieben Millimeter lang. Sie können das komplette Mark der Sonnenblume zerstören.. PNN