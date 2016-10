01.11.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : 14-Jähriger hatte Drogen und Waffen dabei

Die Polizei entdeckte bei einem 14-Jährigen in Werder/Havel Elektroschocker, Messer und Cannabis. Außerdem wurde in vier Einfamilienhäuser in Stahnsdorf eingebrochen.

Drogen und Waffen sichergestellt

Werder/Havel - Zwei Elektroschocker, ein Butterfly- und ein Einhandmesser, sowie 15 Gramm Cannabis haben Beamte am Sonntagabend bei einem 14-Jährigen in Werder/Havel entdeckt. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge wurde der Jugendliche auf dem Bahnhofsvorplatz für eine Personenkontrolle angehalten. Sowohl Waffen als auch Drogen wurden sichergestellt, entsprechende Verfahren eingeleitet und der Jugendliche an die Eltern übergeben.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Stahnsdorf - Gleich auf vier Einfamilienhäuser in Stahnsdorf hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Samstag abgesehen, wobei ein Einbruch allerdings misslang. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte hebelten die Täter in der Heidestraße ein rückwärtiges Fenster und in der Starstraße eine Terrassentür auf. Beide Häuser wurden laut Polizei durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Kommunikationstechnik entwendet. Der Einbruch in ein weiteres Einfamilienhaus in der Starstraße misslang aufgrund einer auslösenden Alarmanlage, heiß es. Dafür bemerkte laut Polizei am selben Tag die Eigentümerin eines Hauses in der Tschaikowskistraße, welches derzeit umgebaut wird, dass dort ebenfalls eingebrochen wurde. Ob etwas geklaut wurde, sei bislang unklar.

Unfall nach Sekundenschlaf

Dreieck Werder - Ein nur kurzes Einnicken eines 41-jährigen Autofahrers aus Bayern hat auf dem Berliner Ring zwischen der Anschlussstelle Potsdam-Nord und dem Dreieck Werder am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten geführt. Laut Polizei sei der 41-Jährige mit seinem Fiat nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei auf der rechten Schutzplanke zum Liegen gekommen. Dabei habe der Pkw einen Metallpfosten aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Skodafahrer fuhr laut Polizei über den Pfosten. Dabei wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt. Die Insassen des Fiat seien mit leichten Verletzungen in ein Potsdamer Klinikum gebracht worden. Der Fahrer muss laut Polizei mit einem Strafverfahren rechnen. PNN