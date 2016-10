28.10.2016

Hintergrund : Tipps und Regeln für Pilz-Sammler

Die Hauptsaison für Pilze ist im September und Oktober, kann aber auch länger dauern, solange es keinen Bodenfrost gibt. Am besten sollte man nur Pilze sammeln, die man gut kennt. Pilze dabei immer abschneiden oder herausdrehen, damit der eigentliche Pilz, das Myzel-Geflecht im Boden, nicht beschädigt wird. Transportieren sollte man Pilze in einem Korb oder Stoffbeutel, denn wenn sie wenig Sauerstoff bekommen, verderben Pilze schneller. Zu Hause sollte man Pilze möglichst schnell verarbeiten, am besten noch am selben Tag. Allerdings darf man nicht einfach drauflossammeln: Laut dem Bundesartenschutzgesetz dürfen geschützte Arten wie Steinpilze, Rotkappen, Morcheln und Pfifferlinge nur in geringen Mengen zum eigenen Bedarf gepflückt werden, also für etwa ein bis zwei Mahlzeiten (für nicht geschützte Arten wie Maronen gilt dies nicht). Wer zum Beispiel kiloweise Steinpilze aus dem Wald holt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro bestraft werden. Die genaue Höchstmenge ist aber von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Arten wie Trüffel oder Kaiserling dürfen gar nicht gesammelt werden. Auch gewerbliches Verkaufen von heimischen Pilzen ist nicht erlaubt: Dazu braucht man die Erlaubnis des Waldbesitzers und muss ein Gewerbe angemeldet haben. Bei Verdacht auf Pilzvergiftung (zum Beispiel bei Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Schweißausbrüchen) sofort den Notarzt rufen! Symptome können auch erst Stunden nach einer Pilzmahlzeit auftreten.