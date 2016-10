28.10.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Radler fährt auf Transporter auf

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein 17-jähriger Radfahrer bemerkte nicht, dass ein Transporter vor ihm halten musste und fuhr ihm deshalb auf. Außerdem wurden ein Sportboot und ein Kleintransporter gestohlen.

Radler fährt auf Transporter auf

Werder (Havel) - Ein Fahrradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag in der Phöbener Straße verletzt, als er auf einen Transporter aufgefahren ist. Der 17-Jährige hatte nicht bemerkt, dass das Fahrzeug vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Wie stark der Jugendliche verletzt wurde, ist nicht bekannt. Sanitäter hatten ihn in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Fenster aufgehebelt

Stahnsdorf - Am Donnerstagmittag ist die Polizei über einen Einbruch in ein Haus in der Karolinenstraße informiert worden. Der Bewohner war seit Montag verreist und hat bei seiner Rückkehr festgestellt, dass sein Haus von Einbrechern durchwühlt worden ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau gestohlen wurde, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren sichern können.

Sportboot gestohlen

Werder (Havel) - Wie erst am Donnerstag bekannt geworden ist, haben Unbekannte am Wochenende ein angeschlossenes Sportboot von einem Anleger in der Berliner Chaussee in Werder gestohlen. Noch während die Polizei bei der Anzeigenaufnahme war, meldeten Zeugen ein im Uferbereich nahe der Baumgartenbrücke treibendes Boot, das durch die Beamten gesichert werden konnte. Wie sich herausstellte, hatten die Täter den eingebauten Motor gestohlen. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

Kleintransporter gestohlen

Beelitz/Gross Kreutz (Havel) - Aus der Ringstraße in Götz ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mercedes-Transporter gestohlen worden. Nach dem gelben Fahrzeug mit blauer Aufschrift und dem Kennzeichen B-WS 2601 wird international gefahndet. In der Beelitzer Fasanenstraße wurde ebenfalls versucht, einen Transporter zu stehlen. Die Täter haben die Fahrertür dort jedoch nicht aufbrechen können.