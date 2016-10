Puhdys-Sänger, Halloween und Blues im Scala

Werder (Havel) - Der Scala-Kulturpalast in Werder bietet an den kommenden Wochenenden ein Programm von Rock über Grusel bis Blues: Am Samstag tritt Dieter Quaster, Gitarrist und Sänger der Puhdys, im Saal in der Eisenbahnstraße 182 auf. Karten gibt es im Vorverkauf ab 36,75 Euro, Beginn ist um 20 Uhr. Am Sonntag gibt es nach der Tatort-Übertragung ein Halloween-Spezial: Hintereinander laufen die Filme „The Hallow“, „We are the Flesh“ und „The Texas Chainsaw Massacre“ ab 22 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, dazu gibt es eine Cola und eine Tüte Popcorn gratis. Am 4. November findet die 23. Blues Night im Scala-Kulturpalast statt. Die Band „Confessin the Blues“ und Peter Schmidt spielen zusammen Werke etwa von Robert Johnson oder Muddy Waters. Schmidt war schon mit Jethro Tull, Procul Harum oder ZZ Top auf Tour. Beginn ist um 20 Uhr. Die Karten kosten 21 Euro. PNN

