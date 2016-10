25.10.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Drei Verletzte bei Auffahrunfall Zwischen Niemegk und Brück

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 gab es einen Unfall, bei dem drei Personen leicht berletzt wurden. Außerdem prallte ein Lkw gegen die Leitplanke auf der A 9 bei Beelitz.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Niemegk - Am vergangenen Sonntag hat sich auf der Autobahn 9 zwischen Niemegk und Brück Richtung Potsdam ein Auffahrunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein Opelfahrer hatte versucht, einen Lastwagen zu überholen und war dabei mit einem Mercedes zusammengestoßen. Beide krachten danach in den Anhänger. Ein viertes Auto wurde beschädigt, als es Trümmerteile überfuhr. Der 30-jährige Fahrer des Mercedes, der neun Jahre ältere Opelfahrer und seine 38-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 75 000 Euro. Die Autobahn in Richtung Potsdam war für eine Stunde voll gesperrt.

Laster schleudert über Fahrbahn

Beelitz - Am gestrigen Montagmorgen ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 9 zwischen Beelitz und Beelitz-Heilstätten von der Fahrbahn abgekommen und gegen die rechte Leitplanke geprallt. Anschließend schleuderte er über alle drei Fahrspuren und streifte die Mittelleitplanke. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5 000 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Kleinmachnow - In der Nacht zum Montag sind von einem in der Straße Kurze Reihe geparkten Mercedes die Kennzeichen gestohlen worden. Sie lauten PM-EB 546 und wurden international zur Fahndung ausgeschrieben.