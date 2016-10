25.10.2016

von Enrico Bellin Drucken

Werder bereitet Jubiläum vor : Festwoche zum 700-jährigen Bestehen

von Enrico Bellin

Werder (Havel) - Eine Festwoche vor den Ferien, ein Konzert des Babelsberger Filmorchesters und ein Jubiläumstheaterstück: Die Stadt Werder bereitet die Feierlichkeiten für das kommende Jahr anlässlich ihrer Ersterwähnung vor 700 Jahren vor. „Bereits 1317, so sagen Urkunden aus, gab es inmitten einer seenreichen Sandlandschaft ein Gemeinwesen, auf das Generationen aufbauen konnten und aufgebaut haben“, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Nun wolle die Stadt die seither erbrachten Leistungen würdigen.

Vom 13. bis 16. Juli, kurz vor den Sommerferien, ist eine Festwoche geplant, an der derzeit ein Festkomitee arbeitet. Einer der Höhepunkte soll ein Festumzug sein, bei dem Dutzende Bilder geplant sind. Vorher soll ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden, nachher auf dem Marktplatz gefeiert werden. In der Woche sind auch eine Festsitzung der Stadtverordnetenversammlung und ein Tag des Ehrenamtes unter dem Motto „Werder hilft“ geplant. Mit Hits von Klassik bis Rock soll am 15. Juli zudem die große Jubiläumsparty „Musik liegt in der Luft“ gefeiert werden.

„Viele Vereine und Unternehmen sind bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt“, so Saß. Der Berliner Unternehmer Joachim Hartmann, Projektleiter für das dritte Häuserkarree am Stichhafen in den Havelauen, plane etwa, in der Achse des Stichhafens insgesamt 7000 Frühlingszwiebeln zu setzen. Ein bunter Mix aus Tulpen, Narzissen und anderen Frühblühern, sortiert nach Größen, Farben und Blütezeit, soll dann zum Start des Jubiläumsjahrs die Besucher der neuen Uferpromenade erfreuen.

Neben der Festwoche sind auch andere einzelne Veranstaltungen geplant, so soll im Januar das Babelsberger Filmorchester ein Festkonzert geben. Das Theater Comédie Soleil will ein Theaterstück zum Jubiläum herausgeben, und im Scala-Kino soll Werders Geschichte im Film gewürdigt werden. Auch der Obstbautradition der Stadt wird Rechnung getragen, so ist im November ein Symposium des Gartenbauverbandes geplant. Die Stadt hat im Haushalt für 2017 wie berichtet 250 000 Euro für das Jubiläum veranschlagt.

An den Feierlichkeiten sollen sich auch die Schulen beteiligen. Ein Kunst-Kurs des Ernst-Haeckel-Gymnasiums etwa hat bereits den Kalender „Geschichte eines Apfels“ entworfen, der in Bildern die Bedeutung der für die Region typischen Frucht darstellt.