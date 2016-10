24.10.2016

Betrugsprozess gegen Ex-Hotelier : Hilpert-Prozess: Neustart mit Schlagabtausch

von Georg-Stefan Russew

Ex-Hotelier Axel Hilpert (r) und sein Anwalt Matthias Schöneburg beim Prozessauftakt in Frankfurt (Oder). Foto: P. Pleul/dpa

Axel Hilpert und der Bau seines Luxushotels Schwielowsee befasst die märkische Justiz fast acht Jahre. Jetzt steht Hilpert erneut vor Gericht.

Schwielowsee/Frankfurt (Oder) - Der Ex-Hotelier Axel Hilpert muss sich wiederholt wegen des Baus der 2005 eröffneten Luxushotelanlage Resort Schwielowsee westlich von Potsdam verantworten. Seit Montag steht der 69-Jährige in Frankfurt (Oder) wegen Betruges vor Gericht. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aus dem Jahr 2012 teils aufgehoben.

Der Prozess-Auftakt im April war geplatzt

Im April war die Neuauflage des Prozesses geplatzt, weil offene Fragen zum Schadensgutachten eines Wirtschaftsprüfers nicht binnen einer vorgeschriebenen Drei-Wochen-Frist geklärt werden konnten. Der Neustart vor der Zweiten Strafkammer am Landgericht Frankfurt (Oder) verzögerte sich zudem, weil der Vorsitzende Richter Matthias Fuchs im Sommer im Alter von 54 Jahren unerwartet starb. Richterin Claudia Cottäus übernahm Ende August die Nachfolge und musste sich erst einlesen.

Hilpert, die ehemalige rechte Hand des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski, war 2012 vom Landgericht Potsdam zu fünf Jahren und acht Monaten Haft wegen Fördermittel-Betrugs, Untreue und Steuerhinterziehung verurteilt worden. Laut Urteil hatte er die Investitionsbank des Landes (ILB) getäuscht und zu Unrecht 9,2 Millionen Euro Fördermittel für den Bau des Ressorts kassiert. Über ein "ausgefeiltes Rückvergütungssystem", sogenannte Kickback-Zahlungen, habe er sich unter anderem von Baufirmen bis zu 12,5 Prozent der Auftragssumme als Provisionen zurückzahlen lassen.

Während der Bundesgerichtshof (BGH) in der Revision den Schuldspruch wegen Untreue und Steuerhinterziehung bestätige, hob er das Urteil wegen Betrugs teilweise auf. Schadenshöhe und Gesamtstrafe müssten in dem Verfahren in Frankfurt noch einmal überprüft werden.

Heftiger Schlagabtausch zwischen Verteidiger und Staatsanwalt

Das Verfahren gegen Hilpert geht schon bald ins achte Jahr. Nachdem Cottäus auszugsweise am Montag die Entscheidungen vom BGH und Landgericht Potsdam verlesen hatte, lieferten sich Hilperts Verteidiger Gerhard Strate und Staatsanwalt Ivo Meyer einen heftigen Schlagabtausch.

Für Strate ist es «sonnenklar», dass nicht der komplette Schaden noch einmal überprüft werden könne. Daran sei das Gericht durch die BGH-Entscheidung gehindert: Weite Teile des Betrugstatbestands - Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung - seien bereits rechtskräftig, unterstrich Strate. Seiner Ansicht nach summiert sich der Schaden allenfalls auf 230 000 Euro. "Somit kann Hilpert unter Berücksichtigung der überlangen Verfahrensdauer nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden", betonte der Anwalt.

Staatsanwalt: "Das war ein riesiges Selbstbereicherungssystem"

Hilpert habe sich sein Privathaus und das seiner Tochter von der ILB finanzieren lassen, konterte Meyer. Auf jeder Rechnung, die im Zusammenhang mit dem Bau des Luxus-Resorts ausgestellt wurde, sei durch Hilperts undurchschaubares Firmengeflecht ein «saftiger Aufschlag» dazugekommen, unterstrich Meyer. Nicht-förderungsfähige Kosten seien zu Förderfähigen deklariert worden. "Das war ein riesiges Selbstbereicherungssystem, um die Fördersumme nach oben zu treiben", erklärte der Staatsanwalt.

Für die Richter des Landgerichts sei damals klar gewesen, dass die ILB nicht einen Cent ausbezahlt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass sie getäuscht wurde. Das sei vielleicht eine Fehleinschätzung gewesen. "Festzuhalten bleibt jetzt aber, dass der BGH den Vermögensschaden sauber herausgearbeitet wissen will", sagte der Staatsanwalt.

Schaden: 2,7 Millionen Euro - und noch mehr

Im April hatte ein Gutachter nach erster Prüfung den Schaden auf 2,7 Millionen Euro taxiert. Weil es Ungereimtheiten gab, musste er nacharbeiten. "Sie können jetzt von einem Schaden von 2,7 Millionen Euro plus X ausgehen", deutete Meyer an. Am 15. November soll der Sachverständige sein neues Gutachten präsentieren. Strate deutete bereits an, dass er dieses anfechten wolle. Es könne noch ein langer Prozess werden. "Das Rechtsgut Lebenszeit ist leider durch die Strafprozessordnung nicht geschützt", erklärte der Anwalt.

Für die Luxushotel-Anlage war Ende vergangenes Jahren das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Ralf Beke-Bramkamp, Sprecher des Insolvenzverwalters, sagte am Montag auf Anfrage, das Bieterverfahren laufe wieder, nachdem im vergangenen Frühjahr kein Ergebnis erzielt wurde. Es lägen erste Angebote vor, die jetzt geprüft werden. Das operative Geschäft läuft weiter. (dpa)