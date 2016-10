24.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Kleinmachnow: Zwei vermisste Jugendliche stehlen Räder

Zwei Jugendliche haben Räder in Kleinmachnow geklaut. Bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass die beiden als vermisst gemeldet worden waren. Außerdem wurden wieder Lastwagenplanen auf einer Raststätte aufgeschlitzt.

Vermisste Jugendliche stehlen Räder

Kleinmachnow - Zwei vermisste Jugendliche wurden am späten Samstagabend im Schleusenweg von der Polizei gestellt. Die Streifenpolizisten hatten die 13- und 14-Jährigen einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass sie kurz zuvor von einer Kleinmachnower Jugendhilfeeinrichtung als vermisst gemeldet worden waren. Die Teenager gaben auch zu, dass sie die Fahrräder, mit denen sie unterwegs waren, kurz vorher am Rathausmarkt gestohlen haben. Es handelt sich dabei um zwei schwarze Mountainbikes. Eines davon trägt die Bezeichnung CPK 3025, beim anderen fehlt eine Kennung.

Lastwagenplanen aufgeschlitzt

Ziesar - In der Nacht zum Samstag sind auf der Raststätte Buckautal erneut die Planen von Lastwagenanhängern aufgeschlitzt worden. Während die Fahrer in den Kabinen schliefen, durchsuchten Diebe die Ladeflächen von sechs Lastern. Gestohlen wurde jedoch nichts. Wie berichtet hatte es auch in den Nächten zuvor immer wieder Diebstähle von Ladeflächen auf mittelmärkischen Rastplätzen gegeben, zuletzt wurden in der Nacht zu Freitag auf der gleichen Raststätte 480 Kaffeemaschinen gestohlen.

In Strandbad-Kiosk eingebrochen

Seddiner See - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in den Kiosk am Strandbad von Kähnsdorf eingebrochen, wie am Samstag bemerkt wurde. Sie hatten eine Jalousie hochgehoben, ein Fenster aufgehebelt und Lebensmittel gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Es wurden Spuren gesichert.