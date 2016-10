22.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Autofahrer gegen Baum in Michendorf geprallt

Gegen Baum geprallt

Michendorf - Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Peter-Huchel-Chaussee von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 48-Jährige wurde vor Ort medizinisch behandelt. Ein sechsjähriges Kind, das auf der Rückbank saß, klagte nach dem Unfall über Schwindelgefühle und wurde ebenfalls durch Rettungskräfte versorgt. Warum der Mann von der Straße abkam, ist unbekannt. Es entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro.

Diebstahlprävention

Region Teltow - Mehrere Einsatzkräfte der Polizei waren am Donnerstag in der gesamten Teltower Region unterwegs, um Anwohner über die Gefahren und die mögliche Abwehr von Diebstählen zu informieren und Handzettel zu verteilen. Die Beamten kontrollierten im Rahmen der Aktion auch 36 Fahrzeuge. In der Region werden immer wieder Autos oder Autoteile gestohlen.