21.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Radfahrer bei Unfall verletzt - 480 Kaffeemaschinen gestohlen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Kleinmachnow - Ein 35-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Hermann-von-Helmholtz-Straße verletzt worden: Ein 25-jähriger Autofahrer hatte den Mann übersehen, da die Sonne zu tief gestanden habe, hieß es von der Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler klagte daraufhin über Schmerzen im Schulterbereich und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zudem ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Werkzeuge gestohlen

Kleinmachnow - In der Nacht zum Donnerstag sind vom Gelände einer Baufirma im Albert-Einstein-Ring Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Wie Mitarbeiter am Morgen bemerkten, wurde der das Werksgelände umgebende Bauzaun ausgehoben. Danach haben die Täter mehrere in einer Halle untergebrachte Bauwagen aufgebrochen und daraus Werkzeuge gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt nun.

480 Kaffeemaschinen gestohlen

Ziesar - Auf der Raststätte Buckautal Nord an der Autobahn 2 haben Diebe in der Nacht die Plane eines Lastwagens aufgeschnitten und insgesamt 480 Kaffeemaschinen gestohlen. Während der Fahrer im Lastwagen schlief, hatten die Täter die etwa 30 Paletten aus dem Anhänger ausgeladen. Der Sachschaden beträgt 12 000 Euro. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt, die Täter verschwanden unerkannt. PNN