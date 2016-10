21.10.2016

Sperrung am Dreieck Werder : Warten auf der Autobahn

Die Sperrung am Dreieck Werder sorgt für Staus auf A10 und A2. Die Umleitungsstrecken sind aber befahrbar.

Werder (Havel) - Eine halbe Stunde länger vom Autobahndreieck Werder nach Michendorf: Diese Verkehrsmeldung war am gestrigen Donnerstagvormittag stundenlang im Radio zu hören. Wie berichtet wurde um 8 Uhr morgens die Fahrspur der A10 im Dreieck in Richtung Süden voll gesperrt, bis 28. Oktober erneuert der Landesbetrieb Straßenwesen hier die Fahrbahn. Autofahrer müssen mehrere Kilometer Umweg über die A2 fahren und an der Anschlussstelle Lehnin wenden – auch dort kam es deshalb gestern immer wieder zu Stau. Hat man den überstanden, wartet auf der südlichen A10 schon die nächste Baustelle, da zwischen Ferch und dem Dreieck Nuthetal noch bis 2020 die Fahrbahn verbreitert wird.

Zwei Baustellen auf dem Berliner Ring kurz hintereinander

„Bei uns gab es nichts Außergewöhnliches, der Stau muss von den Arbeiten am Dreieck Werder herrühren“, sagt Michael Zarth von der bundeseigenen Planungsfirma Deges, die die Arbeiten für die Autobahnerweiterung koordiniert. Zwar sei es für Autofahrer sicher ärgerlich, zwei Baustellen auf dem Berliner Ring so kurz hintereinander durchfahren zu müssen. Jedoch könnten nicht alle vor oder hinter der Baustelle nötigen Arbeiten bis nach 2020 verschoben werden, wenn der Ausbau auf acht Fahrspuren beendet sein soll.

Während auf den Autobahnen zwischen Groß Kreutz, Lehnin und Glindow am Nachmittag wieder Stau angesagt war, blieb es auf der Umfahrungsstrecke über Glindow ruhig. Laut Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm (Freie Bürger) waren kaum mehr Autos unterwegs als üblich. Auch nördlich und östlich der Baustelle, in Beelitz und in Schwielowsee, gab es den dortigen Rathäusern zufolge keine größeren Verkehrsprobleme. Im Juni hatten sich die Kommunen noch in einem offenen Brief ans Verkehrsministerium gewandt, da sie durch den Autobahnausbau enorme Verkehrszuwächse hatten.