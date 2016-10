20.10.2016

Schwielowsee : Trickdiebe in Geltow festgenommen

In einem Geltower Baumarkt hatten es drei Trickdiebe auf die Geldbörse einer älteren Dame abgesehen. Ein Mitarbeiter bemerkte das. Zwei der drei polizeibekanmten Täter wurden festgenommen.

Schwielowsee - Weil ein aufmerksamer Mitarbeiter beherzt eingriff und die Polizei verständigte, konnten am Mittwochvormittag im Geltower Baumarkt Trickdiebe festgenommen werden. Der Mann hatte laut Polizei beobachtet, wie zwei Männer eine ältere Dame umringten. Einer hatte die Rentnerin in ein Gespräch verwickelt, der andere die Handtasche aus dem Einkaufswagen genommen und eine Geldbörse daraus entwendet. Die wurde dann an eine Frau weitergereicht – die dritte Täterin. Die hatte die Geldbörse dann im Baumarkt versteckt.

Der dritte Täter entkam

Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei und hielt einen der Täter bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Frau konnte noch im Umfeld des Marktes aufgegriffen werden, nur der dritte Täter entkam. Die Dame erhielt ihre Geldbörse zurück, es wurde nichts gestohlen.

Im Rahmen der Anzeige wurde bekannt, dass die beiden 30 und 31 Jahre alten rumänischen Täter der Polizei bereits wegen Diebstahls bekannt waren. Sie wurden vorläufig festgenommen und werden heute dem Richter vorgeführt, damit sie in einem beschleunigten Verfahren verurteilt werden können.