20.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : 84-jähriger Rollerfahrerin in Werder umgefahren

Eine Rollerfahrerin wurde von einem Kleintransporter in Werder (Havel) angefahren. Außerdem wurde ein Zigarettenautomat in Teltow gesprengt.

Rentnerin umgefahren

Werder (Havel) - Auf der Phöbener Straße ist am gestrigen Mittwoch eine 84-jährige Rollerfahrerin verletzt worden. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Kleintransporter vom Birkengrundweg auf die Phöbener Straße und übersah dabei die Rentnerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Da sich der Unfall in der Nähe des Werderaner Bahnübergangs ereignete, musste der Zugverkehr vorübergehend verlangsamt werden. Die Züge konnten jedoch fahren.

Diebe im Schlafzimmer

Beelitz - Schock für eine Rentnerin in der Thälmannstraße in Beelitz: Als sie in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr erwachte, standen zwei unbekannte Menschen in ihrem Schlafzimmer. Als die Frau die beiden ansprach, verließen sie fluchtartig das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher die Wohnungstür aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, war noch unklar.

Zigarettenautomat gesprengt

Teltow - In der Albert-Wiebach-Straße ist in der Nacht zum Mittwoch ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden. Die Spurensicherung kam zum Einsatz, die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Ob Zigaretten gestohlen wurden, muss die Betreiberfirma noch herausfinden.

Auto aufgebrochen

Teltow - Aus einem Seat Ibiza ist am Dienstag das Navigationsgerät gestohlen worden. Das Auto war am Teltower Regionalbahnhof abgestellt, dort hatten es die Täter aufgebrochen. Sie nahmen auch andere Teile mit.

Auffahrunfall auf der A2

Kloster Lehnin - Auf der Autobahn A2 ist es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden beträgt jedoch 15 000 Euro.