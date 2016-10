19.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Bungalow in Stahnsdorf abgebrannt

Stahnsdorf - In Stahnsdorf ist am Montagnachmittag ein Bungalow in der Ani-Kraus-Straße abgebrannt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher unklar. Anwohner hatten es bemerkt und die Feuerwehr gerufen, die das Gebäude jedoch nicht mehr retten konnte. Menschen kamen nicht zu Schaden. Da am Bungalow kein Stromanschluss anlag, prüft die Polizei nun, ob unsachgemäß mit offenem Feuer hantiert wurde. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Mehrere Diebstähle an Autobahn

In der Nacht zum Dienstag ist es an den mittelmärkischen Autobahnen zu zahlreichen Diebstählen gekommen. So wurden aus einem nahe der Abfahrt Linthe geparkten Lastwagen 500 Winterreifen gestohlen. Der Sachschaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. Auf einem Autobahnparkplatz an der A2 zwischen Brandenburg und Wollin wurden von 24 Lastern die Planen aufgeschlitzt. Augenscheinlich haben die Täter aber keine lohnenswerte Beute gefunden. In Gegenrichtung wurden auf der Raststätte Buckautal Nord ebenfalls von drei Sattelzügen die Planen aufgeschlitzt, auch hier wurde nichts entwendet. An der Raststätte Buckautal Süd wurden vier LKW-Planen aufgeschlitzt, es wurden etwa 30 Packungen Kaffee gestohlen. Auf dem Parkplatz Rabenstein wurden aus einem Lastwagen 300 Liter Diesel gestohlen.