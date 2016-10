18.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Lastwagen voll Bier gestohlen

Unbekannte stahlen in Neusedein einen Sattelzug, der Bierfässer geladen hatte. Außerdem geriet ein Bungalow in Geltow in Brand. Eine Radfahrerin wurde in Kleinmachnow verletzt.

Bungalow in Flammen

Schwielowsee - In der Geltower Meiereistraße ist am Sonntagnachmittag ein Bungalow in Brand geraten. Der Besitzer hatte einen Kanonenofen angeheizt, der aus bisher ungeklärter Ursache komplett zu brennen anfing. Der Mann konnte den Brand mit einem Gartenschlauch löschen, trotzdem wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Wohnraum des Bungalows und eine Zwischendecke wurden komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Es wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Radfahrerin von Anhänger erfasst

Kleinmachnow - Eine 36-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen im Stolper Weg verletzt worden. An der Kreuzung zum Dreilindener Weg wartete sie neben einem Auto mit Anhänger. Da der Anhänger breiter war als das Auto, streifte er die Frau, die daraufhin stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer fuhr weiter. Ob er den Vorfall nicht bemerkte oder sich absichtlich vom Unfallort entfernte, ist nicht bekannt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen, die sich unter Tel.: (0331) 550 812 24 melden können.

Betrunken am Steuer

Beelitz - Mit 1,22 Promille ist am Sonntagvormittag ein Autofahrer im Beelitzer Platanenring erwischt worden. Der 36-Jährige roch bei einer Verkehrskontrolle erheblich nach Alkohol und pustete sich beim Atemtest auf 1,22 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben, die Polizisten fertigten eine Anzeige.

Lastwagen voll Bier gestohlen

Seddiner See - Im Neuseddiner Ebereschenweg ist am Wochenende ein kompletter Sattelzug gestohlen worden, der Bierfässer geladen hatte. Die Zugmaschine mit dem Kennzeichen PM-DK 411 und der Anhänger mit dem Kennzeichen PM-DK 412 waren auf der Straße geparkt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, der Tatzeitraum liegt zwischen 8 Uhr am Samstag und 7.20 Uhr am Montag. Wer verdächtige Menschen gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel.: (03381) 5600 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Gern könne auch das Hinweisformular im Internet unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden.