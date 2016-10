POLIZEIBERICHT

Mädchen bei Unfall verletzt

Teltow - Am Samstagvormittag ist ein sechsjähriges Mädchen in der Potsdamer Straße leicht verletzt worden. Sie ging mit ihrer Mutter an einer grünen Ampel über die Straße und wurde dabei von einem Radfahrer erfasst, der den Vorrang der Fußgänger nicht beachtet hatte.

Flugzeuge gestohlen

Nuthetal - Am Wochenende sind Diebe in eine Lagerhalle auf dem Saarmunder Flugplatz eingebrochen. Sie haben mehrere Fluggeräte sowie Ersatzteile, etwa Propeller, gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Kriminaltechniker haben vor Ort nach Spuren gesucht, die Ermittlungen dauern an.

Trickdiebe auf der Autobahn

Michendorf - Der Fahrer eines Abschleppwagens ist in der Nacht zum Samstag Opfer zweier Trickdiebe geworden. Gegen 2.30 Uhr wurde er auf der Raststätte Michendorf Süd von einem Mann aus dem Auto gelockt, während ein zweiter Mann unbemerkt die Beifahrertür öffnete und eine Tasche mit Dokumenten und mehreren Tausend Euro stahl. Anschließend rannten beide Männer weg. Die Tasche wurde später gefunden, das Bargeld war jedoch weg.

Strohballen angezündet

Teltow - Vor dem Pflanzen-Center in der Ruhsldorfer Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Strohballen angezündet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf umliegende Gebäude übergreift. Der fünf mal fünf Meter große Ballen brannte komplett nieder.

Haus durchwühlt

Schwielowsee - Am Freitag ist in ein Einfamilienhaus in Geltow eingebrochen worden. Die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt und die Wohnräume durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren.

Mehrere Autos aufgebrochen

Beelitz/Seddiner See - Am Freitag und Samstag ist in der Region um Beelitz in mehrere Autos eingebrochen worden. Auf dem Parkplatz am Bahnhof Beelitz-Heilstätten wurde die Seitenscheibe eines Citroen eingeschlagen. Der Versuch, das Auto zu stehlen, misslang jedoch. Ebenso ging es den Tätern bei einem Volkswagen in der Beelitzer Virchowstraße, bei dem Teile des Lenkrades gestohlen wurden. Auch in der Kunersdorfer Straße in Neuseddin wurden Lenkradteile eines Volkswagen gestohlen. Den Tätern gelang es auch, das Auto kurzzuschließen, sie ließen es jedoch an einem Supermarkt stehen. Aus dem Kofferraum ist noch ein Lautsprecher gestohlen worden. Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, sich unter Tel.: (03381) 5600 oder www.polizei.brandenburg.de zu melden.

Schuppen aufgebrochen

Michendorf / Schwielowsee - Am Wochenende ist in der Region in zwei Schuppen eingebrochen worden. In Michendorf haben die Täter ein elektrisches Gartentor beschädigt, den Schuppen aufgehebelt und zwei Fahrräder, einen Rasenmäher und andere Geräte gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Ferch wurde ebenfalls in einen Schuppen eingebrochen, die Täter nahmen einen Außenbordmotor mit rotem Tank mit. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und ermittelt nun. PNN