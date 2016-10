INFORMATION : Saisonstart

Der Start in die Weihnachtsbaumsaison ist am 17. November. Ab dem 20. November können auf dem Werderaner Tannenhof Bäume selbst geschlagen werden. Wer sich schon früher einen schönen Baum sichern möchte, der findet auf dem Hof nahe der Bundesstraße 1 bereits in gut zwei Wochen die ersten Bäume. Die Preise werden ähnlich sein wie im letzten Jahr. Eine Nordmanntanne liegt zwischen 40 und 50 Euro, eine Blaufichte zwischen 35 und 40 Euro. Fair gehandelten Weihnachtsschmuck gibt es übrigens im Weltladen in Teltow, Feldstraße 24. es