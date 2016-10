14.10.2016

Drucken

Werder (Havel) : Im Goldenen Buch von Werder verewigt

Werder (Havel) - Die Dokumentarfilmerin Brigitte Nickel-Froh und der Mitbegründer der Jagd- und Hegegemeinschaft Werder, Walter Ihl, haben sich jüngst in das Goldene Buch von Werder eingetragen. Die heute 80-jährige Nickel-Froh eckte einst mit ihren Filmen, unter anderem einer Dokumentation über Probleme auf der Großbaustelle für Wohnungsbau in Berlin-Marzahn, in der DDR an. Eine silberne Taube beim Internationalen Doku-Filmfest in Leipzig rettete sie.

Der 79-jährige Walter Ihl war bis zur Wende in leitenden Funktionen in der LPG tätig. Ihn hat es bereits 1957 in die Inselstadt gezogen. Ihm sei der Neuaufbau des Jagdwesens in Werder zu verdanken, hieß es in der Laudatio. Der Jäger hat heute mit ganz anderen Probleme als einst zu kämpfen: Wildschweine und auch Waschbären machten der Blütenstadt früher noch nicht so viel zu schaffen wie heute.