13.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Nach Unfall auf der A10: Identität des toten Lkw-Fahrers weiter unklar

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A10 am Dienstag ist die Identität des verunglückten Lkw-Fahrers noch immer unklar. Außerdem wurde ein Motorradfahrer bei Werder leicht verletzt, als er bremsenden Fahrzeugen ausweichen wollte.

Motorradfahrer leicht verletzt

Werder (Havel) - Beim Versuch, bremsenden Fahrzeugen auszuweichen, ist am Dienstag ein Motorradfahrer auf dem südlichen Berliner Ring ins Schleudern geraten. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Groß Kreutz und dem Dreieck Werder. Der 27 Jahre alte Fahrer wurde nur leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Berauscht in Teltow erwischt

Teltow - Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend von der Polizei in Teltow in der Mahlower Straße aus dem Verkehr gezogen worden. Er hatte zuvor Drogen konsumiert. Welche das waren, ließ die Polizei am Mittwoch offen. Eine geringe Menge an Betäubungsmitteln wurde zudem in seinem Wagen gefunden. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Stahnsdorf - Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes ist am Dienstag auf den Mercedes eines 28 Jahre alten Fahrers aufgefahren. Der Unfall ereignete sich auf dem Güterfelder Damm in Stahnsdorf. Der Jüngere verletzte sich leicht, musste aber nicht zum Arzt. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Identität des Unfallopfers unklar

Nuthetal - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A10 am Dienstag (PNN berichteten) ist die Identität des verunglückten Lkw-Fahrers noch immer unklar. Die Polizei will weiter ermitteln. Auf der teilweise für mehrere Stunden gesperrten Strecke rollte bereits am Dienstagabend der Verkehr wieder.

460 Winkelschleifer gestohlen

Michendorf - Unbekannte Diebe haben aus einem Lastwagen, der auf der Autobahn-Raststätte in Michendorf parkte, 460 Winkelschleifer der Marke Bosch mitgenommen. Durch den Diebstahl in der Nacht zu Dienstag ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.