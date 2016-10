13.10.2016

Strecke für Mountainbikes : Stahnsdorf prüft Standort für neue Dirt-Strecke

Stahnsdorf - Nach dem Skate-Park im Gewerbegebiet Techno Park soll es nun auch eine Dirt-Strecke für Mountainbiker und Geländefahrräder in der Region geben. Die Stahnsdorfer Gemeindevertreter folgten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig einem von der Fraktion Bürger für Bürger/Die Neuen vorgelegten Antrag. Danach ist die Gemeindeverwaltung nun beauftragt, nach einem geeigneten Standort für die hügelige Lehm- und Sand-Piste zu suchen.

Wie berichtet hatten sich die beiden Stahnsdorfer Peter Wesemann und Robert Blankenburg zuvor mit einem Konzept für eine solche Strecke an die Gemeinde gewandt. Wesemann, der wie viele andere jugendliche Dirtbike-Fahrer in der Sitzung zu Gast war, betonte noch einmal, dass er und seine Sportfreunde eine solche Strecke auf der Freifläche neben der Skate-Anlage präferieren. Der Park war im Sommer 2010 am Hamburger Ring im Stahnsdorfer Gewerbepark entstanden, böte aber für Mountainbiker keine geeigneten Bedingungen. Bisher würden die BMX-Radler bis nach Berlin reisen, um ihrem Extremsport zu frönen. Ob das Areal aber tatsächlich für einen solchen Rad-Parcours geeignet ist, müsse nun geprüft werden, erklärte BfB-Mitglied Gerold Maelzer. Die Verwaltung soll auch nach Alternativstandorten suchen und beurteilen, wo sich das Konzept am besten umsetzen lasse. Ziel sei es, die Dirt-Strecke im Frühjahr kommenden Jahres zu bauen.