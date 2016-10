12.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Zwischen Werder und Glindow: Kind bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall wurde ein Kind leicht verletzt, ein Fahrzeug in Michendorf ist ausgebrannt und in Caputh wurde ein Fußgänger von einem Tandem angefahren.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Glindow - Zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlussstelle Glindow ist am Dienstagvormittag ein 33-jähriger Lkw-Fahrer auf einen Audi aufgefahren. Die dreiköpfige Familie aus dem Landkreis Gifhorn, die sich im Audi befand, blieb weitestgehend unverletzt. In Begleitung der Mutter wurde die siebenjährige Tochter wegen des Verdachts auf Schock in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrzeug ausgebrannt

Michendorf - Aus bisher ungeklärter Ursache brannte in der Nacht zum Dienstag im Michendorfer Finkenweg ein VW Golf aus. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr kurz nach Mitternacht. Ein Totalschaden war nicht mehr abzuwenden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar. In Betracht kommen laut Polizei sowohl ein technischer Defekt als auch eine Brandstiftung. Die Kripo ermittelt.

Fußgänger von Tandem angefahren

Schwielowsee - In Caputh ist am Dienstag ein 52 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt worden. Der Mann wurde von zwei Tandemfahrern, die auf dem Gehweg der Potsdamer Straße unterwegs waren, erfasst. Er wurde leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf.

Einbruch in Einfamilienhaus

Kleinmachnow - Eine Nachbarin machte die Polizei am Montagabend auf den Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße An der Stammbahn aufmerksam. Die Täter hatten offenbar den Urlaub der Hauseigentümer ausgenutzt. Die Kripo ermittelt.