11.10.2016

von PNN Drucken

Zwischen Ludwigsfelde und Dreieck Nuthetal : Schwerer Verkehrsunfall auf der A10: Lkw-Fahrer verstorben

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Auf der A10 fuhr ein Lkw einem anderen auf, ein Fahrer überlebte das nicht. Die Autobahn blieb in Richtung Hannover gesperrt.

Am Dienstagmittag hat es einen schweren Unfall auf dem Berliner Ring gegeben. Zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und dem Dreieck Nuthetal fuhr ein Lkw fuhr einem anderen aus Russland stammenden Lkw auf, der dann auf einen weiteren Lkw aus Polen aufgeschoben wurde, teilte die Polizei mit. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des erstgenannten Lkw-Fahrers feststellen, die ausländischen Lkw-Fahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam.

Die A10 bleibt in Richtung Magdeburg/Hannover noch am Nachmittag gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West umgeleitet.