Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Nuthetal: Laster rammt Eisenbahnbrücke

Ein Laster blieb an der Eisenbahnbrücke in der Schlüterstraße in Bergholz-Rehbrücke hängen, die Brücke und das Fahrzeug wurden leicht beschädigt. Außerdem wurde ein 12-jähriger Schüler in Stahnsdorf angefahren.

Schüler angefahren

Stahnsdorf - Ein 12-jähriger Schüler ist am gestrigen Montagmorgen in der Wilhelm-Külz-/Ecke Kleiststraße in Stahnsdorf von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Laster rammt Eisenbahnbrücke

Nuthetal - Ein Laster ist am Montagnachmittag mit seinem Ladearm an der Eisenbahnbrücke in der Schlüterstraße in Bergholz-Rehbrücke hängen geblieben. Durch den Aufprall wurden Brücke und Fahrzeug leicht beschädigt. Der 52-jährige Fahrer des Iveco erlitt Gesichtsverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Potsdamer Krankenhaus gebracht. Die Straße unter der Brücke musste kurzzeitig gesperrt werden. Ein beauftragter Statiker untersuchte die Tragfähigkeit des Bauwerks, gab anschließend aber Entwarnung und die Brücke wieder für den Verkehr frei.