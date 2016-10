HINTERGRUND : Die Ausreißer in den Wahllokalen

Sein bestes Wahlergebnis in der Region hatte Wahlsieger Wolfgang Blasig in Teltow rund um das Oberstufenzentrum: Dort haben 91,6 Prozent der Wähler für ihn gestimmt. In sieben weiteren Teltower Wahllokalen kam er auf Werte von über 80 Prozent. In seinem Heimatwahllokal in der Steinweg-Grundschule kam er auf 77,7 Prozent. Für Franz Herbert Schäfer war sein zuständiges Wahllokal auch das mit den meisten Stimmen: In Schenkenberg holte er 66,3 Prozent der Stimmen, im Nachbarortsteil Jeserig kam er auf 54,9 Prozent der Stimmen. In allen anderen Groß Kreutzer Ortsteilen stimmte die Mehrheit der Wähler jedoch für Wolfgang Blasig. Auch in der eigentlichen CDU-Hochburg Werder (Havel) holte Blasig die Mehrheit mit 67,3 Prozent der Stimmen. Im ebenfalls CDU-regierten Schwielowsee holte Blasig teilweise mehr als 80 Prozent. Mit nur 24 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Werder deutlich unter den kreisweiten 28,6 Prozent. Im Vergleich zum ersten Wahlgang am 25. September hat sie überall deutlich abgenommen, damals lag sie landkreisweit bei 46,6 Prozent. eb