Stichwahl zum Landrat in Potsdam-Mittelmark : Wolfgang Blasig ist wiedergewählt

Bild vergößern Bleibt im Amt. Wolfgang Blasig (SPD) am Sonntag bei der Stimmabgabe in Kleinmachnow. Foto: Johanna Bergmann

In der zweiten Runde der Wahl zum Landrat von Potsdam-Mittelmark hat sich der Amtsinhaber behauptet. Wolfgang Blasig (SPD) schaffte das notwendige Quorum.

Potsdam-Mittelmark - Wolfgang Blasig bleibt Landrat in Potsdam-Mittelmark. Der SPD-Politiker erhielt am Sonntag 70,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er hat sich damit deutlich gegen Franz Herbert Schäfer von der CDU durchgesetzt, der 29,5 Prozent der Stimmen erhalten hat. Außerdem hat Blasig mit insgesamt 32500 Stimmen auch klar das vom Land geforderte Quroum erreicht, demzufolge ein Landrat von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten gewählt worden sein muss. Er hatte gut 6000 Stimmen mehr als nötig.

Blasig habe sich Sorgen gemacht, ob dieses Quorum erreicht werden kann. „Aber offensichtlich haben viele Wähler begriffen, worum es hier geht. Bei ihnen möchte ich mich bedanken“, so Blasig am Abend gegenüber den PNN.

Ein Wahlergebnis von etwa 70 Prozent SPD zu 30 Prozent CDU komme auch in Brandenburg nicht jeden Tag vor. „Das ist ein Vertrauensbeweis und eine Hypothek für meine künftige Arbeit“, so Blasig, der das Wahlergebnis in Beelitz auf den Jakobs-Höfen feierte. Sein Ziel sei es, dass der Landkreis am Ende der nächsten achtjährigen Wahlperiode – wenn er selbst in Rente gehe – unter den besten 40 der 295 Kreise Deutschlands zu finden ist.