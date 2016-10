08.10.2016

Mehr Wohnungen, weniger Windräder

Boomende Region. Trotz Neubauten wie im Teltower Mühlendorf fehlen bezahlbare Wohnungen im Landkreis.

Wie die Kandidaten für die Landratsstichwahl die Probleme der Mittelmark lösen wollen

Am Sonntag wählen die Mittelmärker ihren neuen Landrat. Nachdem Amtsinhaber Wolfgang Blasig (SPD) im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen mit 45,6 Prozent knapp verfehlt hat, tritt er nun gegen Franz Herbert Schäfer (CDU) an, der vor zwei Wochen 21,2 Prozent der Stimmen erhalten hat. Die PNN haben sich angeschaut, wie die beiden Kandidaten ihren Wahlprogrammen zufolge auf die dringendsten Probleme im Landkreis reagieren wollen.

WOHNUNGSMARKT

In den Kommunen rund um Potsdam ist der Wohnungsmarkt extrem angespannt. Die Stadt Teltow verzeichnet laut dem Verband Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen den höchsten Mietpreis Brandenburgs, dort beträgt die Kaltmiete durchschnittlich 5,85 Euro pro Quadratmeter und somit 40 Cent mehr als in Potsdam. Auch Bauland ist teuer, im sogenannten Speckgürtel kostete ein Quadratmeter zuletzt im Durchschnitt gut 120 Euro.

Der Wohnungsbau liegt in der Hand von Kommunen und privaten Investoren, die stets beklagen, dass die Förderprogramme des Landes für sozialen Wohnungsbau an den Bedürfnissen vorbeigehen. Statt geförderter günstiger Kredite, die es derzeit überall am Markt gebe, bräuchten sie Kapital vom Land. Wolfgang Blasig hatte zuletzt angekündigt, sich mit der Ministerin und den Kommunen gemeinsam zur besseren Förderung auszutauschen. Laut Wahlprogramm will er unter anderem die Beratung von Bauherren für barrierefreies Wohnen stärken, zudem sollen Quartierskonzepte für ein besseres soziales Miteinander in den einzelnen Kommunen sorgen. Blasig wohnt in Kleinmachnow, einer Kommune mit sehr hohen Mietpreisen und fast keinem Wohnungsleerstand. Sein Konkurrent Franz Herbert Schäfer kommt aus dem Groß Kreutzer Ortsteil Schenkenberg, in dem Wohnungsnot kaum eine Rolle spielt. Zur Wohnungsproblematik direkt findet sich in seinem Wahlprogramm nichts. Er möchte aber unter anderem durch den Bau von Kindertagesstätten und einem besseren Nahverkehrsnetz im ländlichen Raum dafür sorgen, dass Familien nicht mehr in die Metropolregion abwandern.

VERKEHR

Bei der Mobilität sind sich beide Kandidaten einig: Es braucht eine Verdichtung der Zugtakte sowie einen S-Bahnanschluss von Stahnsdorf über Teltow. Beide haben sich in Gesprächen auch für den Wiederaufbau der Stammbahn von Zehlendorf über Kleinmachnow nach Potsdam ausgesprochen. Schäfer fordert zudem bessere Busanbindungen von Ziesar, Niemegk und Treuenbrietzen in Richtung Potsdam. Wolfgang Blasig will eine direkte Bahnanbindung von Michendorf an den BER in Schönefeld.

ENERGIE

Eines der umstrittensten Themen im Landkreis ist das Thema Windenergie. Der Landratskandidat der AfD, Sven Schröder, hatte am 25. September unter anderem mit seiner Ablehnung der Windkraft in Wäldern und in der Nähe von Wohnhäusern Stimmen in Kommunen gesammelt, in denen Windparks geplant sind. Im Wahlprogramm von Wolfgang Blasig findet sich keine Aussage zum Thema. Die Landes-SPD hatte sich wiederholt gegen eine Regelung ausgesprochen, die den Mindestabstand von Windrädern zu Häusern vergrößert hätte. Einige Genossen im Kreis waren für eine solche Regelung. CDU-Kandidat Schäfer will sich für größere Abstände zwischen Windrädern und Siedlungen einsetzen.

LEBENSVERHÄLTNISSE

Während der Nordosten des Landkreises wirtschaftlich floriert und von Einwohnerzuzug geprägt ist, machen dem Südwesten Wegzug und Überalterung der Gesellschaft zu schaffen. Der Kreis unterstützt die schwächeren Gemeinden mit jährlich 750 000 Euro. Beide Kandidaten wollen zudem den Tourismus fördern und dafür sorgen, dass sich mehr Ärzte im ländlichen Bereich ansiedeln. Zu einer eventuellen Wiederinbetriebnahme der Geburtenstation im Klinikum Bad Belzig – deren Schließung 2015 im Landkreis auf erheblichen Widerstand gestoßen war – äußern sich beide nicht.