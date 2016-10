07.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Brand im ehemaligen Bunker in Werder

Die Polizei schnappt einen Einbrecher in Teltow, aus noch unbekannter Ursache hat es in einem ehemaligen Luftschutzbunker in Werder gebrannt und eine 62-jährige Radfahrerin wurde in Teltow angefahren.

Einbrecher gefasst

Teltow - Ein mit Haftbefehl gesuchter Einbrecher ist Donnerstagnacht in der Mahlower Straße in Teltow gefasst worden. Der 37-Jährige war dort in einem Mitsubishi unterwegs und ging der Polizei bei einer Kontrolle ins Netz.

Brand in Bunker

Werder (Havel) - In einem ehemaligen Luftschutzbunker in der Werderaner Michaelisstraße ist am Mittwochnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Bunker auf dem eingezäunten Grundstück war früher als Keller genutzt worden, inzwischen wurde dort Unrat gelagert. Eine Gefahr für ein nahes Wohnhaus oder Personen bestand jedoch nicht. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu Brandstiftung.

Radlerin angefahren

Teltow - Eine 62-jährige Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der Ruhlsdorfer Straße in Teltow bei einem Unfall leicht verletzt worden. Sie war von einem Ford erfasst worden, als dieser von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr.

Versuchter Einbruch

Michendorf - Unbekannte Täter wollten Mittwochnacht in ein Einfamilienhaus im Nußbaumweg in Lehnmarke einbrechen. Sie versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten aber daran.

Transporter geklaut

Werder (Havel) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag von einem Firmengelände im Kleinen Bruchweg in Neu Plötzin einen weißen VW- Transporter geklaut. Das Auto (PM-EF 7000) wird international gesucht.