06.10.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Polizei erwischt mehrere alkoholisierte Fahrer

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall in Teltow, Polizei erwischt in Werder einen berauschten Autofahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, und Beamte stoppen einen weiteren betrunkenen Fahrer in Beelitz.

Betrunkener flüchtet nach Unfall

Teltow - Mit einem Audi A 6 ist ein 20-jähriger betrunkener Mann am späten Dienstagabend in der Teltower Oderstraße über eine Verkehrsinsel gefahren und im Anschluss gegen einen Poller gekracht. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, bereits aus dem stark beschädigten Auto geflüchtet. Er konnte dennoch gestellt werden und kam auf einen Atemalkoholgehalt von 1,39 Promille. Obwohl er die Fahrzeugschlüssel in der Hand hielt, bestritt er, mit dem Wagen gefahren zu sein. Der Mann musste zur Blutentnahme mit aufs Revier, gegen ihn wird nun ermittelt. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben.

Berauscht in der Probezeit erwischt

Werder (Havel) - Ein 32-jähriger Autofahrer ist am späten Dienstagabend in der Brandenburger Straße in Werder von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann befand sich noch in seiner Probezeit. Ein Atemalkoholtest ergab 0,27 Promille, zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizei fand bei dem Autofahrer auch eine geringe Menge an Drogen. Welche das waren, teilten die Beamten am Mittwoch nicht mit.

Mit 1,07 Promille gestoppt

Beelitz - Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr hat die Polizei in der Berliner Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 47 Jahre alte Mann war mit einem Kleintransporter unterwegs. Er pustete einen Wert von 1,07 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.