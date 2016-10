Darsteller für Musical gesucht

Heilig-Geist-Kirche will „Linie 1“ aufführen

Werder (Havel) - Die Heilig-Geist-Kirchengemeinde Werder (Havel) startet ein neues Musical-Projekt. Geplant ist, das im alten Westberlin der 1980er-Jahre spielende Musical „Linie 1“ bis zum Mai nächsten Jahres einzustudieren und an mindestens zwei Tagen aufzuführen, wie die Gemeinde mitteilte.

Neben interessierten Darstellern ab zwölf Jahren würden noch Mitwirkende gesucht, die sich für den Bühnenbau, Kinderbetreuung, Technik, Kostüm oder Maske begeistern können, hieß es. Ein erstes Treffen findet am kommenden Samstag um 16 Uhr in der Heilig-Geist- Kirche bei der „Starter-Party“ auf der Insel Werder statt. An diesem Nachmittag werde das Team das Projekt vorstellen und die Rollen und Aufgaben verteilen.

Im Mittelpunkt steht für das Musical-Team, das sich unter Leitung von Pfarrer Georg Thimme zusammengefunden hat, der zentrale Song aus dem Stück, „Hab wieder Mut zum Träumen von einer besseren Welt“. Der Charme des Stückes liege auch in der Aussage, dass jeder Mensch etwas Besonderes und liebenswert sei, erklärt Pfarrer Thimme. So begegnet ein Mädchen aus dem fernen Westdeutschland auf der Suche nach ihrer großen Liebe in der Berliner U-Bahn-Linie 1 vielen ganz unterschiedlichen Charakteren. Von den alkoholsüchtigen Bettlern über ganz anders lebende Punks bis zur erfolgreichen Lady und den Wilmersdorfer Witwen – sie alle seien auf ihre Art liebenswert.

Ziel der Heilig-Geist-Kirchengemeinde ist es, in das Stück auch Gebärdensprache zu integrieren, sodass Hörende und Gehörlose das Stück gemeinsam aufführen können und es für sie verständlich wird. Geprobt wird ab Donnerstag, 4. November, szenenweise immer freitags ab 18 Uhr im Gemeindesaal in der Adolf-Damaschke-Straße 9. PNN