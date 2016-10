05.10.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Beelitz: 27-Jähriger vor der Haustür überfallen

Auf der A10 vor der Baustelle am Autobahndreieck Werder gab es am Tag der deutschen Einheit mehrere Unfälle. Außerdem verletzte sich ein Motorradfahrer in Teltow bei einem Unfall und ein Mann wurde in Beelitz vor seiner Haustür überfallen.

Vor der Haustür überfallen

Beelitz - Ein 27-jähriger Mann aus Beelitz ist am Samstag offenbar an seiner Haustür überfallen worden. Er gab an, von zwei Männern auf dem Weg von einer nahe gelegenen Bank verfolgt und vor der Haustür niedergeschlagen worden zu sein. Die Täter, die etwa 1,60 und 1,90 Meter groß gewesen sein sollen, flüchteten mit seiner Geldbörse Richtung Bahnhof, wo das nunmehr leere Portemonnaie später gefunden wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: (03381) 5600.

Karambolage auf der Autobahn

Werder (Havel) - Der Feiertag hatte es in sich – gleich drei Mal hat es auf der Autobahn kurz hintereinander gekracht. Aufgrund starken Verkehrsaufkommens war es auf der A10 vor der Baustelle am Autobahndreieck Werder zum Stau gekommen. Gegen 15.28 Uhr fuhr dort zunächst ein polnisches Auto am Stauende auf einen VW auf. Kurz darauf kollidierte ein weiteres Fahrzeug mit dem Unfallverursacher. Ein Skodafahrer konnte zwar rechtzeitig reagieren und bremste ab, wurde aber von einem ihm folgenden Auto erfasst. Zwei der Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Nur zehn Minuten später fuhren zwischen Potsdam und Ferch fünf Fahrzeuge ineinander. Auch hier gab es zwei leicht verletzte Insassen. Zuvor waren auf der A9 zwischen Brück und Beelitz drei Autos kollidiert.

Mopedfahrer verunglückt

Teltow - Ein Mopedfahrer ist am gestrigen Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Sturz in der Potsdamer Straße in Teltow leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer beim Anfahren vom Fahrbahnrand den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet. Der Kradfahrer wich aus, kam bei dem Manöver aber zu Fall, ohne den Wagen direkt zu berühren. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Abschleppwagen gestohlen

Schwielowsee - Ein Abschleppwagen einer Nauener Firma ist am verlängerten Wochenende vom Parkplatz der „Wildschweinbäckerei“ in der Beelitzer Straße im Schwielowseer Ortsteil Ferch verschwunden. Nach Angaben des Unternehmens war das gelbe Mercedes-Spezialfahrzeug vom Typ Alego dort ordnungsgemäß abgestellt worden. Als das Fahrzeug am Dienstag wieder in Betrieb genommen werden sollte, war es weg. Hinweise zum Tathergang fanden sich vor Ort nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Lkw mit dem Kennzeichen HVL-AT 31 wurde international zur Fahndung ausgeschrieben.