CDU zweifelt an Koalitionswille

Befürchtung: Blasig setzt auf neue Bündnisse

Bad Belzig - Ärger bei der Union: Dass Landrat Wolfgang Blasig (SPD), der am 9. Oktober in einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Franz Herbert Schäfer antreten wird, jetzt Unterstützung von den Linken bekommt, stößt der mittelmärkischen CDU auf. „Damit kündigt er scheinbar die erfolgreiche Koalition mit der CDU und den Freien Bauern und Bürgern auf“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Christdemokraten. Die Partei fordert eine Krisensitzung des Koalitionsausschusses.

Seit über zehn Jahren arbeite das Bündnis im Kreistag erfolgreich an der Entwicklung von Potsdam-Mittelmark, „lange bevor Blasig Landrat wurde“, heißt es in dem Papier weiter. Erst die Arbeit der Koalition habe dazu geführt, dass der Kreis derzeit so prosperiert, eine niedrige Arbeitslosenquote und regen Zuzug habe.

Wie berichtet hatte die Linke jüngst ihre Wähler dazu aufgerufen, Kandidat Blasig bei der bevorstehenden Stichwahl zu unterstützen. Der Landrat hatte im ersten Wahlgang am 25. September nur knapp die Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen verfehlt. Er kam wie berichtet auf 45,6 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer von der CDU, Franz Herbert Schäfer, erreichte 21,2 Prozent. In Mittelmark ist der Landrat zum ersten Mal direkt gewählt worden.

Besonders verärgert ist die CDU, dass Blasig mit der Linken über die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und den Bau von Sozialwohnungen spricht. Alles Projekte, aus Sicht der CDU, die von der gemeinsamen Koalition im Kreis bereits angegangen würden. Dazu zählten insbesondere auch die Verbesserungen im Busverkehr im südlichen Landkreis und in Werder (Havel), die sich durch die Trennung von der Havelbusgesellschaft ergeben haben.

Bis zur Stichwahl am 9. Oktober ist Landrat Blasig indes auf Wahlkampftour: Am heutigen Dienstag trifft er sich mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Kleinmachnow. Es soll auch um das Nachtflugverbot gehen, zudem wird der Europarc Dreilingen besucht. Am Freitag stellt Blasig in Teltow die aktuellen Langzeitarbeitslosenzahlen vor. es