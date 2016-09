30.09.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Brand in Asylunterkunft in Stahnsdorf

Im Asylheim in Stahnsdorf hat es gebrannt, vermutlich hat eine brennende Zigarette den Brand ausgelöst.

Brand in Asylunterkunft

Stahnsdorf - Eine brennende Zigarette hat vermutlich am frühen Mittwochabend einen Brand im Asylbewerberheim sowie einem benachbarten Mehrfamilienhaus in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf ausgelöst. Es entstand jedoch nur ein geringer Sachschaden. Zunächst war eine Couch in der Asylunterkunft in Brand geraten. Von dort hatte das Feuer auf das Nachbarhaus übergegriffen.

Reifen beschädigt und bestohlen

Schwielowsee - Mit einem besonders üblen Trick hat sich am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz Schwielowsee an der Autobahn 10 ein bislang unbekannter Mann einen Laptop und Bargeld ergaunert. Ein 43-jähriger Pole hatte dort in seinem Audi eine Pause eingelegt und war auf dem Fahrersitz eingeschlafen. Gegen 5.45 Uhr klopfte ein Unbekannter an seine Tür und machte ihn darauf aufmerksam, dass ein hinterer Reifen beschädigt sei. Als der Mann nachsah, schlug der Dieb zu. Den Schaden hatte er zuvor offenbar selbst verursacht.