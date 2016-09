29.09.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Michendorf: Autodieben missglückt Diebstahl

Offenbar wollten unbekannte Autodiebe das Auto einer Frau stehlen, als sie gerade in einem Supermarkt einkaufen war. Allerdings gelang der Diebstahl nicht.

Autodiebstahl missglückt

Michendorf - Glück im Unglück: Auf einem Supermarktparkplatz in der Peter-Huchel-Chaussee in Wilhelmshorst ist Autodieben am Dienstag ein Diebstahl missglückt. Die Besitzerin des Wagens, ein VW Golf, war nur 15 Minuten im Supermarkt. Als sie herauskam, entdeckte sie, dass ihr Zündschloss manipuliert wurde. Darin steckte ein Gegenstand. Einbruchsspuren waren am Auto nicht zu sehen.

Mit fast zwei Promille erwischt

Beelitz - Für einen 55-jährigen Radler endete am Donnerstagabend die Fahrt auf dem Polizeirevier. Der Mann wurde von der Polizei in der Beelitzer Jahnstraße aus dem Verkehr gezogen. Er pustete sich auf einen Wert von 1,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Wickeltasche aus Auto gestohlen

Seddiner See - Aus einem Opel nahmen unbekannte Täter am Donnerstag eine Wickeltasche mit. Darin war ein Geldbeutel, in dem mehrere Hundert Euro an Bargeld waren. Die Autodiebe schlugen in den Wagen, der in der Dorfstraße in Kähnsdorf stand, ein Loch in die Scheibe, um ins Wageninnere zu gelangen. Die Tasche lag im Kofferraum.