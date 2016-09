27.09.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Polizei geht gegen illegale Techno-Party in Stahnsdorf vor

Die Polizei beendete eine illegale Techno-Party in einem Wald bei Stahnsdorf, bevor sie angefangen hat. Außerdem fuhr ein 49-jähriger Autofahrer gegen einen Baum in Kleinmachnow.

Polizei geht gegen Technoparty vor

Stahnsdorf - In einem Waldgebiet an der Alten Potsdamer Landstraße sollte am Samstagabend offenbar eine Technoparty stattfinden. Die Polizei erhielt einen Hinweis einer Anruferin aus Stahnsdorf, Beamte stießen daraufhin gegen 19.40 Uhr in dem Wald auf 20 bis 30 Personen, die dabei waren, Technik aufzubauen. Die Polizei erklärte die Party für beendet und erteilte Platzverweise – wie am Wochenende zuvor, als ebenfalls in Stahnsdorf eine illegale Technoparty unter freiem Himmel gefeiert werden sollte. Der 46-jährige Veranstalter der aktuellen Party erhielt einen Bußgeldbescheid der Ordnungsbehörde.

Mit Mercedes gegen Eiche gefahren

Kleinmachnow - Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme ist am Sonntagmorgen gegen 8.10 Uhr ein 49-jähriger Mercedes–Fahrer mit seinem Wagen in der Schopfheimer Chaussee von der Fahrbahn abgekommen, durch Büsche gerast und gegen eine Eiche geprallt. Der Mann aus Potsdam-Mittelmark stand unter Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht.