22.09.2016

von Hardy Krüger

Werder (Havel) : AfD-Abend ohne Zwischenfälle

Bild vergößern Etwa 30 bis 40 Personen demonstrierten gegen die AfD-Veranstaltung in Werder (Havel). Foto: H. Krüger

Die AfD lud zu einem Bürgerdialog am Mittwochabend in Werder (Havel). Etwa 30 bis 40 Personen demonstrierten gegen die Veranstaltung. Die Lage blieb insgesamt ruhig, ein AfD-Anhänger wurde allerdings in Gewahrsam genommen.

Werder (Havel) - Auf der Werderaner Insel ist es beim AfD im Schützenhaus am Mittwochabend trotz angekündigter Gegenproteste ruhig geblieben. Zu dem von den Rechtspopulisten organisierten Bürgerdialog sind rund 40 bis 50 Teilnehmer gekommen. Der Landratskandidat der AfD, Sven Schröder, hatte zu der Veranstaltung eingeladen, auf Plakaten warb die Partei damit, dass auch die Bundesvorsitzende, Beatrix von Storch, kommen würde.

„Emanzipatorische Antifa Potsdam“ wollte AfD-Veranstaltung stören

Die Gegendemonstranten, rund 30 bis 40 Teilnehmer, hatten sich an der Uferstraße versammelt und hielten zeitweise Transparente hoch. Organisiert wurde die Kundgebung von der „Linksjugend Brandenburg“, auch die „Emanzipatorische Antifa Potsdam“ (EAP) wollte vor Ort mitdemonstrieren gegen die Rechten. Unklar war bis zum Redaktionsschluss, ob Vertreter der Gruppe tatsächlich anwesend waren.

Im Gegensatz zur Linksjugend rief die EAP im Vorfeld dazu auf, nicht nur wie angekündigt etwa 100 Meter vom AfD-Veranstaltungsort entfernt zu demonstrieren, sondern die Veranstaltung zu stören. Sie sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zum „AfD boxen“ auf. Am frühen Abend blieb es jedoch ruhig, nur ein Störer aus den Reihen der AfD hatte die Gegendemonstranten angepöbelt. Er zeigte der Gruppe den Mittelfinger, die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.