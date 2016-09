21.09.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Zwei Leichtverletzte bei Unfall zwischen Buchholz und Niebel

Zwei Menschen wurden bei einem Autounfall auf der B2 leicht verletzt. Ein Mann lief im Teltow über einerote Ampel und stießmit einem Auto zusammen. Außerdem wurde in ein Einfamilienhaus in Teltow eingebrochen.

Zwei Leichtverletzte bei Autounfall

Beelitz - Zwei Menschen sind am Montag bei einem Unfall zwischen Buchholz und Niebel auf der Bundesstraße 2 leicht verletzt worden. Ein 65-Jähriger wollte einen Lastwagen überholen, der aber grade links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Über rote Ampel gerannt

Teltow - Ein 27-Jähriger hat am Montagabend Prellungen erlitten, als er über eine rote Ampel gerannt und mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Mann wollte noch einen Bus erreichen, die Autofahrerin konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Teltow/Werder (Havel) - In Teltow ist in ein Haus in der Paul-Schneider-Straße eingebrochen worden. Die Diebe brachen die Terrassentür auf, wie am Dienstagmittag bemerkt wurde. Was sie mitnahmen, ist unklar. In Werder scheiterten Diebe im Quittenweg dagegen zweimal an der Haustür, es konnten Hebelspuren gesichert werden.