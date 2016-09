21.09.2016

Werder (Havel) : AfD-Abend mit Gegendemo

von Enrico Bellin

Bild vergößern Dieses Plakat wirbt für die AfD-Veranstaltung in Werder (Havel). Foto: PNN

Die AfD will am Mittwochabend einen Bürgerdialog mit Landratskandidaten Sven Schröder in Werder (Havel) veranstalten. Auch die Berliner Landesparteivorsitzende Beatrix von Storch wird erwartet. AfD-Gegner wollen gegen die Veranstaltung protestieren.

Werder (Havel) - Auf der Werderaner Insel wird es am heutigen Mittwochabend hoch hergehen: Um 19 Uhr startet im Schützenhaus der Bürgerdialog mit dem AfD-Landratskandidaten Sven Schröder, unterstützt von der Berliner Landesparteivorsitzenden Beatrix von Storch. Die „Linksjugend Brandenburg“ hat dagegen bei der Polizei von 18 bis 21 Uhr eine Kundgebung angemeldet. So soll am Uferweg gegenüber den Hausnummern 2 und 3 demonstriert werden, um ein „deutliches Zeichen gegen die rückwärtsgewandten und rassistischen Thesen“ von Beatrix von Storch zu setzen.

Auch die „Emanzipatorische Antifa Potsdam“ (EAP) will vor Ort demonstrieren, unter dem Aufruf „Brat mir doch einen Storch“. Im Gegensatz zur Linksjugend ruft die EAP explizit dazu auf, nicht nur wie angekündigt etwa 100 Meter vom AfD-Veranstaltungsort entfernt zu demonstrieren, sondern die Veranstaltung direkt zu stören. AfD-Landratskandidat Schröder bezeichnete die EAP deshalb im sozialen Netzwerk Facebook bereits als „Hassprediger und intolerante Antidemokraten“. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter rief die Antifa zum „AfD boxen“ auf.

Noch ist unklar, wie viele Gegendemonstranten nach Werder kommen

Wie viele Demonstranten am Abend nach Werder kommen, ist derzeit unklar. Weder die Veranstalter noch die Polizei wollten den PNN gegenüber Schätzungen nennen. Laut Polizeisprecherin Daiana Sawatzki-Koppe wurde durch die Polizei ein Einsatz vorbereitet, zur Zahl der eingesetzten Beamten wollte sie sich jedoch nicht äußern.

Schon Ende August hatten mehr als 100 Personen aus der linken Szene eine Veranstaltung der AfD in Potsdam belagert. Dabei blockierten sie mehrere Autos und verschütteten Gülle.