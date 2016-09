20.09.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Motorradfahrer bei Unfall verletzt

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Unfall in Beelitz schwer und kam ins Krankenhaus. Außerdem konnte nach einer Verfolgungsjagd ein gestohlener Transporter sichergestellt werden.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Beelitz - Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag an der Kreuzung der Bundesstraßen 2 und 246 in Beelitz verletzt worden. Er hatte beim Anfahren die Kontrolle über seine Kawasaki verloren und sich anschließend überschlagen. Das Motorrad landete auf ihm, wodurch er schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehr musste vom Motorrad auslaufende Flüssigkeiten binden, eine Fahrspur blieb während der Arbeiten gesperrt.

Gestohlener Transporter gefunden

Michendorf - Nach einer Verfolgungsjagd konnte am Montagmorgen ein gestohlener Transporter sichergestellt werden. Polizisten wollten das Fahrzeug aus dem Kreis Rothenburg in Höhe der Raststätte Michendorf Süd kontrollieren, der Fahrer flüchtete jedoch und ließ das Fahrzeug in einem Wald nahe der Abfahrt Ludwigsfelde West stehen. Er konnte nicht mehr aufgegriffen werden.

Mehrere Autos aufgebrochen

Kleinmachnow - In der Nacht zum Montag wurden zwei Autos in der Klausenerstraße und auf dem Thomas-Münzer- Damm aufgebrochen. Die Täter bauten jeweils das Armaturenbrett aus.PNN