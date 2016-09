19.09.2016

von Enrico Bellin

Dreieck Werder zum Teil bis in die Nacht gesperrt : LKW-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall

Bild vergößern Der Unfall-Laster fuhr ungebremst auf diesen Lkw am Stauende auf. Foto: P. Plönnig

Am Montagnachmittag fuhr ein Lkw-Fahrer ungebremst am Stauende einem anderen Lastwagen auf. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Bislang konnte der Mann noch nicht identifiziert werden.

Werder (Havel) - Bei einem schweren Auffahrunfall auf dem westlichen Berliner Ring ist am Montagnachmittag ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Der Mann konnte bisher noch nicht identifiziert werden, wie Polizeisprecher Oliver Bergholz am Montagabend mitteilte. Er war mit seinem Lastwagen um 13.55 Uhr kurz hinter dem Dreieck Werder in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) offenbar ungebremst am Stauende auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Zu dem Stau war es wegen der Baustelle zwischen Ferch und dem Dreieck Nuthetal gekommen.

Rettungskräfte konnten den Mann erst nach mehreren Stunden aus der völlig zerstörten Fahrerkabine ziehen, der Notarzt hatte bereits vorher dessen Tod festgestellt. Der 67-jährige Fahrer des vorderen Lasters wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich bis in die späten Abendstunden an, die Autobahn 10 blieb am Dreieck Werder in Richtung Frankfurt (Oder) voll gesperrt, Autofahrer wurden über die A 2 umgeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehr als 150.000.