19.09.2016

von PNN Drucken

Kloster Lehnin : Weitere Bushaltestellen zerstört

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

In der vergangenen Woche haben unbekannte Randalierer acht Bushaltestellen in Werder (Havel) zerstört. Nun wurden auch sechs Bushaltestellen in Kloster Lehnin und dessen Ortsteile demoliert.

Kloster Lehnin - Das Ausmaß ist größer als angenommen: In Kloster Lehnin und dessen Ortsteilen sind die Glasscheiben von mehr als sechs Bushaltestellen von Unbekannten zerstört worden. Zunächst hatte man angenommen, dass es sich nur um zwei Wartehäuschen handelt. Jetzt hat die Rathausverwaltung die Zahl korrigiert. Demnach befinden sich die demolierten Haltestellen im gesamten Gemeindegebiet, inklusive der Ortsteile. Zur Schadenshöhe machte das Rathaus keine Angaben.

Nicht nur Kloster Lehnin wird derzeit von einer Vandalismuswelle erfasst: Auch in Werder (Havel) hatten es Randalierer jüngst auf acht Bushaltestellen im Stadtgebiet und in zwei Ortsteilen abgesehen. Die Stadt geht von einem Schaden in Höhe von 5000 Euro aus und sucht nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Für sachdienliche Hinweise sollen 1000 Euro Belohnung gezahlt werden. Man habe es mit einem ungewohnten Ausmaß zu tun, heißt es aus der Stadtverwaltung.