KURZ NOTIERT

Perspektiven für Werder und Michendorf

Werder (Havel)/Michendorf - Wie sich Werder und Michendorf entwickeln sollen, darum geht es in zwei SPD-Veranstaltung Anfang dieser Woche. Im Werderaner Inselhotel, Am Markt 6, geht es heute um 18.30 Uhr vor allem um Bauvorhaben und das Thema Wohnen. Am morgigen Dienstag will die Michendorfer SPD mit Interessierten diskutieren, wie viel Wachstum Michendorf verträgt und ob die Gemeinde mit den Nachbarkommunen enger kooperieren sollte. Das Treffen findet um 19 Uhr im Gemeindezentrum, Potsdamer Straße 64, statt. An beiden Veranstaltungen will Landrat Wolfgang Blasig (SPD) teilnehmen.

Fest der Nationen in Teltow

Teltow - Internationales Essen und Musik gibt es zum Fest der Nationen am Freitag im Teltower Stubenrauchsaal. Der Freundeskreis Teltow lädt alle Neu-Teltower und Alteingesessenen ein, um 16 Uhr im Rathaus mitzufeiern.

Weltpolitik in Kleinmachnow

Kleinmachnow - Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, spricht am Mittwoch im Kleinmachnower Landarbeiterhaus, Zehlendorfer Damm 200, über die Krisengebiete der Welt und die Antworten der Politik. Die Veranstaltung beginnt um 19.30, der Eintritt ist frei.

Laptop-Kurs für Einsteiger

Kleinmachnow - Die Akademie 2. Lebenshälfte bietet ab dem heutigen Montag bis zum 12. Oktober immer montags einen Einsteigerkurs zur Laptop-Nutzung an. Anmeldungen für den Kurs im Schwarzen Weg 3, von 13 bis 16.15 Uhr, unter Tel.: (03328) 47 31 34. PNN