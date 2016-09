Haacke-Haus: Preis des Mittelstands Energieeffiziente Fertighäuser aus Werder

Leipzig/Neu Plötzin - Als eines von vier mittelständischen Unternehmen aus Brandenburg ist „Haacke-Haus“ in Leipzig mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet worden. 13 weitere Firmen aus ganz Deutschland gehörten ebenfalls zu den Gewinnern. Unter dem Motto „Bauen mit Herz und Verstand“ würdigte die Preisrede den hohen Stellenwert von nachhaltigem Denken und Handeln des 1879 in Celle gegründeten Unternehmens, das sich auf energieeffiziente Fertighäuser spezialisiert hat. Außerdem hob sie das faire Unternehmerhandeln und bürgerschaftliche Engagement des Herstellers hervor. So vergebe Haacke Haus Produktionsaufträge an Behindertenwerkstätten, fördere eine Betreuungseinrichtung im niedersächsischen Dalle und engagiere sich für die Sportförderung.

Die im Werderaner Ortsteil Neu Plötzin seit 1992 ansässige Firma verwendet überwiegend Fichte. Sie verbaut nach eigenen Angaben ausschließlich Holz aus deutschen Wäldern. Der Fuhrpark bestehe zu 80 Prozent aus verbrauchsarmen Dieselfahrzeugen, der gesamte Strombedarf werde ausschließlich aus Wasserkraft gedeckt. Derzeit beschäftigt Haacke 163 Mitarbeiter, davon die meisten in Werder. Der Stammsitz ist im niedersächsischen Celle, wo Albert Haacke die Firma gründete. Mittlerweile wird das Familienunternehmen in der vierten Generation geführt. Seit 2009 produziert Haacke ausschließlich in Brandenburg.

Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgelobte „Preis des Mittelstands“ gilt als einer der begehrtesten Wirtschaftspreise Deutschlands. In diesem Jahr wurden rund 4800 kleine und mittlere Unternehmen, Banken und Kommunen vorgeschlagen. Haacke-Haus wurde 2016 zum vierten Mal in Folge von der IHK nominiert und gehörte im vergangenen Jahr zu den Finalisten. IFA